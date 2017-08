12-aastane tüdruk jooksis Eesti juunioride rekordist kiiremini

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Juhendi kohaselt tohivad Eesti absoluutsetel meistrivõistlustel osaleda U-16 ja vanemad sportlased. Küll aga võib Eesti kergejõustikuliidu saavutusspordi juht eritaotluse alusel lubada U-14 meistrivõistluste kavas mitteolevatel aladel U-16 individuaalsete üksikalade meistrivõistlustele poisse ja tüdrukuid, kes võistluste toimumise aasta 31. detsembril on 13-aastased ja on eelmise ning käimasoleva hooaja kokkuvõttes U-16 edetabelis esikümnes.

Eesti kergejõustikuliit peab rekordite kohta statistikat alates B-vanuseklassist. Selle vanuse tüdrukute 5000 m Eesti tipptulemus on 18.05,1 Natalja Kononenko nimel, mille ta jooksis 2002. aastal. A-klassi Eesti tipptulemus 18.02,56 kuulub 2007. aastast Kristina Dolmatovale. Naisjuunioride selle distantsi Eesti rekord 17.42,3 pärineb aastast 1983 ja on Inna Mällo nimel, vahendab ajakirja Jooksja Jooksuportaal .

