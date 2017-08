Magnus Kirt sai kutse Teemantliiga finaaletapile

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Teemantliiga finaaletapp toimub 24. augustil Zürichis. Finaaletapile on koha taganud ka Rasmus Mägi, kes on 400 m tõkkejooksus üldarvestuses teisel kohal, aga kas MM-ist jalavigastuse tõttu loobunud Mägi Zürichis võistleb, pole veel teada.

Kirdi mänedžer Aivar Karotamm kinnitas ERR-ile, et kuna 2015. aasta maailmameister, keenialane Julius Yego otsustas finaaletapist loobuda, saadeti kutse Kirdile. Tänavu kahel Teemantliiga etapil kuuenda koha saanud Kirt on üldarvestuses kuue punktiga üheksas ehk algselt oli ta esimene, kes finaaletapilt välja jäi.

