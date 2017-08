Klopp: ma ei mõista, miks peaks keegi tahtma Liverpoolist lahkuda

Pärast Neymari müüki PSG-sse on Barcelona noolimas Liverpooli üht parimat mängijat Philippe Coutinhot ning peatreener Jürgen Klopp on üleminekuspekulatsioonidest väsinud.

Üleeile kinnitas Barcelona spordidirektor Pep Segura, et nii Coutinho kui Dortmundi tähe Ousmane Dembele osas on läbirääkimised jõudnud lõpusirgele ja mõlemad mehed tulevad Barcelonasse. Liverpool on aga siiani kinnitanud, et Coutinho ei lähe kuhugi, hoolimata sellest, et brasiillane olla väidetavalt sisse andnud ka soovi lahkumiseks, vahendab Soccernet.ee.

Kloppilt küsiti järjekordsel pressikonverentsil just Coutinho kohta, kes on seljavigastuse tõttu eemale jäämas laupäevasest mängust Crystal Palace'i vastu, kas mees on ikkagi lahkumas. Klopp: "Kas te kujutaksite ette, et kas või üheks minutiks ma ei näitaks välja soovi süveneda Liverpooli või Barcelona probleemidesse? Ma ei räägi meediale kunagi seda, mida ma olen mängijaga rääkinud. Kuid ausalt öeldes on Liverpool väga hea klubi igale mängijale, kes siin hetkel mängimas."

"Meil on hea tasakaal mängijate vanuse osas – kogenud mängijad koos noortega on suurepärane kooslus ja liigume õigel kursil," jätkas Klopp. "Arvan, et fännidel ja meedial on suured ootused meie tulevase hooaja osas just seetõttu, et eelmisel hooajal mängisime tugevat jalgpalli ja näitasime, et meis on veel paljutki peidus."