Heigo Rohtla lõpetas kestvusratsutamise EM-i 31. kohaga

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Võistlusele kaasa elanud Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa tõdes samuti, et sportlane tegi tubli soorituse ja koht on soliidne, sest võistlusel lõpetajaid lõpuks väga palju polnudki.

"Rada oli põnev ja väljakutseterohke. Tulemus on parem, kui MM-il oli, aga rada oli ka pea kaks korda raskem, võiks öelda. Mu elu raskeim kindlasti,“ tõdes Rohtla, kelle sõnul tegid distantsi läbimise keeruliseks just pinnase ja loodusolude vaheldus. "Näiteks pidime läbima tunneleid kokku 16 korda, millest pikim oli ca 200 m pikk. Ma pole kunagi hobusega tunnelites sõitnud," muigas Rohtla.

Ratsutaja tundis end pärast finišisse jõudmist väga väsinuna, kuid üliõnnelikuna. Kestvusratsutamine on tõeline vastupidavusala, kus juba ainuüksi tulemuse kirja saamine selliselt võistluselt on omajagu saavutus, eriti veel sellise hulga katkestajate seas. Fatas Zanzibaar teenis lõpetades ära suure hulga kallistusi kogu tiimilt.

