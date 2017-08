Universiaadikoondise mängujuht esimesest vastasest: me ei tea neist midagi

Esimeses mängus pühapäeval kell 17.30 minnakse vastamisi eksootilise Araabia Ühendemiraatide koondisega, kellest väga palju ei teata. Koondis on jõudnud kohale ning kohaneb vaikselt eluoluga.

"Õhku ei tule väga peale, aga muidu on siin kõik professionaalne," kirjeldas koondise põhimängujuht Siim-Markus Post korvpalliliidu pressiteate vahendusel olukorda Taipeis. "Elame suures kortermajas. Ühes boksis on kolm tuba, konditsioneer ja muud mugavused õnneks olemas."

"Oleme kergelt kohanenud, teinud trenni ja kaks sõprusmängu - eile Mehhikoga ja täna Austraaliaga, mille mõlemad kaotasime (75:55 ja 99:59). Raske oli pärast pikka lendu käima saada, lisaks ei mänginud Oliver Metsalu Austraalia vastu."

Esimeses mänguks minnakse pühapäeval vastamisi Araabia Ühendemiraatidega. "Vastasest ei tea mitte midagi, eks me aimame, et nad seda "hurraa" korvpalli mängivad," sõnas Post. "Plaan on see, et jätame kôik väljakule, teeme omad asjad ära."