Diego Costa on Atleticoga taasliitumises surmkindel

Chelsea peatreener Antonio Conte on Costale mõista andnud, et ei näe teda klubi tulevikuplaanides. Seejärel soovis Costa Chelsea esindusmeeskonnast eraldi treenida ja ei ilmunud klubi hooajaeelsesse treeninglaagrisse.

"Minu siht on juba selge," rääkis Costa Brasiilia ajalehele O Globo. "Ma pean naasma Madridi Atleticosse. Chelsea ei taha mind küll vabaks lasta, kuid ma usun, et olukord laheneb nüüd, mil olen tagasi Hispaanias."

Võimaliku ülemineku muudab raskemaks asjaolu, et Atletico ei või kuni jaanuarini enda ridadesse uusi mängijaid registreerida. "Ma liitun klubiga, kuhu ma tahan minna - mitte klubisse, mis mulle kõige rohkem palka maksab," toonitas Costa. "Mu plaan on minna Madridi, et seal ennast heasse vormi treenida ja MM-iks valmis olla. (Atletico peatreener) Simeone tahab mind, see on selge. Sealsed fännid ja inimesed armastavad mind."

"Kui ma pean, jään Brasiiliasse," jätkas Costa. "Ma olen valmis olema aasta aega Brasiilias ilma mänguajata, isegi siis, kui Chelsea mulle samal ajal trahve määrab ja mulle palka ei maksa."