VIDEO | Vueltal hakkab pilke püüdma Sky liikuv hotell

Kokkupakitud kahekorruselises klaasseintega elamus on kõik eluks vajalik: kööginurk, söögisaal, puhkeala ja tööruum, kirjutab Spordipartner.

"See pole mõeldud ainult ratturitele, vaid sama palju ka taustajõududele," kinnitas Sky juht Dave Brailsford. "Oleme viimastel panustanud sellesse, et töötajad end paremini tunneksid."

And here's how the Team Sky Race Hub takes shape! ⏱ pic.twitter.com/ZZbSNv5NJf — Team Sky ???? (@TeamSky) August 16, 2017

You've seen the pictures, but you've not had the special @WoutPoels guided tour of the Race Hub. Let him show you around! pic.twitter.com/w7FFTPzpIn — Team Sky ???? (@TeamSky) August 18, 2017