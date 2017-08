Taasiseseisvumispäeval sõidavad ratturid taas Tallinnast Tartusse

Kell 8 Tallinnast Kaarli puiesteelt startinud esimesi lõpetajaid on Tartusse Toomemäele finišisse oodata pärastlõunal. Itaalia päritolu rattasõidu formaat, ühine suur sõit ehk Gran Fondo ei ole mitte võistlus, vaid hea võimalus harjutada turvalist grupisõitu ja kogeda profiratturi tunnet. Trass läbitakse kolmes tempogrupis, mida juhendavad kogenud ratturid. Lisaks saavad lõpetajad kirja läbimisaja ja osalevad auhindade loosimises.

Esimesed ratturid jõuavad Tartusse Toomemäel asuvasse finišisse pärast Lossi tänava tõusu läbimist umbes kell 14.30, finiš suletakse kell 18. Õhtu lõpetab järelpidu Tartus Emajõe festivalil, kus Sisevete Saatkonnas astub kl 20 ansambli The Tuberkuloited koosseisus üles päeval pika rattasõidu läbinud Indrek Raadik alias Summer.

Paljude ratturite ja triatleetide kõrval on startimas teiste hulgas rajal Raivo E. Tamm, kelle on see elu pikimaks rattasõiduks, Kalev Kruus ja Raivo Rimm. Meeste kõrval stardib Gran Fondo Estonia kolmeaastase ajaloo suurim arv naisrattureid – ligikaudu 40.

Kolmandat aastat toimuv Gran Fondo Estonia on ühine rattasõit, kus on tagatud turvalisus, rajateenindus ja toitlustus ning koos on rajal nii algajad pikamaasõitjad kui ka tippsportlased. Triatloniklubi TriSmile korraldatud rattasõit annab osalejale profiratturi grupisõidu kogemuse, sest sõitu turvavad saateautod, politseiekipaažid ja Motohundi mootorratturid. Osalejad tunneb ära ühiste rattasärkide järgi.

Soovijad võivad täispika Gran Fondo Estonia asemel läbida lühema distantsi Medio Fondo Estonia (u 110 km), mis lõppeb Tamsalus. Samas asub Gran Fondo vahepeatus, kus Tamsalu vald ja vabatahtlikud pakuvad kehakinnitust kõigile sõitjatele.

Osalejate vahel loositakse välja Hawaii Expressi välja pandud jalgratas ja muid auhindu. Hawaii Express Gran Fondo Estonia toimub alates 2015. aastast ja tänaseks kaks korda aastas: distantsil Tartu-Tõrva-Viljandi 30. aprillil ja distantsil Tallinn-Tamsalu-Tartu 20. augustil.