Kodune rannavolle hooaeg kulmineerub Pärnus kahe rahvusvahelise turniiriga

"Mul on hea meel, et saame Eesti võrkpallisõpradele suve lõppu pakkuda nii kõrgetasemelised rannavõrkpalli võistlused, kus nad saavad kaasa elada nii meie esipaarile kui ka noortele tulevikulootustele," rääkis volley.ee-le Eesti võrkpalliliidu rannavõrkpalli projektijuht ja võistluste peakorraldaja ning tänane sünnipäevalaps Märt Pajusalu.

Täna kell 14.00 algavad Pärnu rannas McDavid Cup nime kandva EEVZA turniiri kvalifikatsioonikohtumised. Nelja vakantse põhitabeli pääsme nimel asuvad heitlema 15 duot. Koha laupäeval startivale põhiturniirile tagasid automaatselt tosin duot, kelle seas on ka neli meie paari. Valitsevate Eesti meistrite Kusti Nõlvaku ja Mart Tiisaare kõrval mängivad Pärnu rannas Silver Maar - Siim Tammearu, Maksim Petrov - Aleksei Povjakel ja Rauno Tamme - Dmitri Korotkov.

Kodupubliku suurimad ootused on seotud Gerardo’s Toys rannavolle paari Kusti Nõlvaku ja Mart Tiisaarega, kelle senise karjääri parimateks EEVZA turniirideks on olnud Harkivis ja Batumis toimunud osavõistlused, mis mõlemad lõpetati mullu viienda kohaga. "Kodus loodame publiku toel hästi mängida. Hea tulemus oleks meie jaoks jõudmine poodiumile," rääkis Mart Tiisaar. "Kindlasti tahan kõiki võrkpallisõpru Pärnu randa kutsuda, sest turniiri tase on tugev ja näeb kvaliteetseid ning kõrgetasemelisi mänge. Lisaks vajavad kõik meie paarid kodupubliku toetust," lisas ta.

Laupäev on EEVZA turniiril põhitabeli mängude päralt, mis selgitavad pühapäevaks kaheksa veerandfinaali pääsejat.

Laupäeval stardivad paralleelselt EEVZA turniiriga ka noorte rannavõrkpalli kontinentaalkarikasarja kohtumised, kus osalevad riigid (Armeenia, Eesti, Leedu, Portugal, Prantsusmaa) hakkavad võitlema pääsu nimel tuleva aasta oktoobris Argentinas Buenos Aireses toimuvatele noorte olümpiamängudele. Üheringilise turniiri võitja pääseb otse finaali, teiseks ja kolmandaks jäänud riigid kohtuvad omavahel veel korra ning selgitavad teise finalisti. Neidude ja noormeeste turniiri kaks paremat koondist tagavad koha järgmisel suvel toimuvale kontinentaalkarikasarja Euroopa tsooni finaalturniirile, mille viis edukamat jõuavadki Argentinasse.

Noormeeste turniiril esindavad Eestit Märt Tammearu ja Rasmus Meius ning neidude seas asuvad võistlustulle Jade Šadeiko ja Katariina Vengerfeldt. Meie noormehed saavutasid augusti esimesel nädalavahetusel Vilniusestoimunud EEVZA U-18 vanuseklassi meistrivõistlustel viienda koha, neiud jagasid 13. positsiooni.

Noormeeste koondist treeniva Karl Jaani sõnul on eesmärk ühene: jõuda järgmisesse ringi. "Prantslased on selles vanuseklassis olnud alati tugevad. Portugali noored peaksid olema meile igati jõukohased vastased. Kindlasti võiks meile anda väikese eelise ka koduses Pärnu rannas mängimine. Poisid on seal varasematel aastatel tihedalt trenni teinud ja tunnevad olusid hästi. Usun, et nad suudavad sealset tuult paremini ära kasutada kui vastased," sõnas ta.

Neidusid juhendava Kristjan Kaisi sõnul saab üheks võtmesõnaks koondislaste psühholoogiline tugevus. "Tehnilise poole pärast ma ei muretse, sest tüdrukud on sel aastal teinud arengus sammu edasi, psühholoogilises plaanis on aga kindlasti varu. Oluline on see, kes mängib õigel hetkel oma taseme välja, on julgem, emotsionaalsem ja tahab rohkem. Selle probleemiga olengi siin maadelnud, sest oleme olulistel hetkedel mänginud allapoole oma võimete. Kui suudame oma taseme välja mängida, oleme kõigi jaoks ohtlikud. Kui ei suuda, siis meil polegi järgmisse ringi asja," rääkis Kais.