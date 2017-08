Naiste meistriliigas peetakse 14. vooru kohtumised

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Mängu peakohtunik on Karolin Kaivoja, abikohtunikud on Valeria Tšumakova ja Aljona Malets.

Väravavaht Karina Piirimaa: "Kuna Levadia mängijad soovivad mängu võita ja nii ka meie, siis tuleb sellest üpris raske mäng. Aga kui meil on tahtmine ja suhtlus mängus olemas, siis on lootust ka võita.”

Põlva peatreener Kaido Kukli: "Medalikursil oleva Levadiaga on kindlasti nende kodus raske mängida, sest nad ei tohi punkte kaotada. Tuleme kaugelt Põlvast, et anda kõva lahing ja tulla tagasi Tallinnast positiivsete emotsioonidega.”

Levadia on tabelis hetkel kolmandal kohal, olles 12 mänguga kogunud 24 punkti. Põlva asub 10 punktiga seitsmendal positsioonil. Eelmine omavaheline mäng Lootospargis lõppes Levadia 5:0 võiduga, kui jala said valgeks Vlada Kubassova, Anastasia Dodeltseva ja Lika Panova.

Mängu peakohtunik on Ilona Kirst, abikohtunikud on Anni Koppel ja Karolin Kormik.

Kaitsja Silja Goroško: "Ei ole vahet, kes on vastasvõistkond, meie eesmärk on mängida nii hästi, kui suudame ja kindlasti astuda sammukese edasi.”

Omavahelistest kohtumistes on edu seni saatnud Florat, kes on suutnud kaheksast viimasest omavahelisest mängust võtta seitse võitu. Eelmisel aastal tuli Floral karikavõistlustel vastu võtta tehniline kaotus, kui vastamisi mindi SK 10ga.

Laupäeval, 19. augustil peetakse Tallinnas kolm Meistriliiga kohtumist. Teisel kohal paiknev FC Flora võõrustab Lillekülas SK 10 Premiumit. Tartu klubi asub 21 punktiga neljandal kohal ning nende jaoks on tegemist Meistriliiga esimese poole viimase kohtumisega. Floral on enne tabeli poolitamist pidada veel mäng Tallinna Levadiaga.

Pärnu peatreener Jüri Saar: "Viimane mäng enne järgmist nädalat, kus avaneb meil võimalus minna vastamisi selliste suurklubidega nagu on Standard de Liege, Amsterdami Ajax ja Riia FK. Mäng Tartuga saab olema kindlasti raske kunstmurul, aga me ei saa mõelda muule kui oma mängule ja mängu parandamisele."

Senimaani on Pärnu liigas püsinud võitmatuna, olles 13 kohtumisega löönud 117 väravat ja endale lastud lüüa kaks. Tammekal on koos 12 punkti ning sellega asutakse kuuendal positsioonil.

