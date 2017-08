Taas katsevõidu võtnud Tänak tõusis Saksamaa rallil liidriks

2. kiiruskatse (9,27 km): Reedese võistluspäeva esimesel kiiruskatsel näitas kiireimat minekut hispaanlane Dani Sordo (Hyundai), kes edestas meeskonnakaaslasest belglast Thierry Neuville'i 1,7 sekundiga. Ott Tänak oli viies, jäädes Sordost maha 3,7 sekundiga. Neljakordne maailmameister Sebastien Ogier (Ford) sõitis teelt välja ning kaotas hispaanlasele viis sekundit.

Üldarvestuses langes Tänak Sordo järel teiseks ning kaotab talle 1,5 sekundiga. Neuville jääb Tänakust omakorda maha 0,4 sekundiga.

SS2: "Quite difficult to judge the braking points but other than that all okay." #WRC #ADACRallye pic.twitter.com/ldxBtE3KeK — Ott Tänak (@OttTanak) August 18, 2017

3. kiiruskatse (22,00 km): Tänak saab ralli esimese katsevõidu, edestades meeskonnakaaslast Ogier'd 2,3 sekundiga ning Citroeni meest Andreas Mikkelseni 3,4 sekundiga. Esimese nelja hulka mahub ka kolmas M-Spordi mees Elfyn Evans, kes kaotab eestlasele 4,8 sekundit. Neuville sõidab libeda koha tõttu teelt välja viinamarjaistandusse ning kaotab katse finišis Tänakule kaheksandana 10,9 sekundit.

Tänu katsevõidule tõusis eestlane ühtlasi ralli liidriks, Mikkelsen jääb teisena temast maha 4,2 sekundit. Kolmandandal kohal on Ogier (+5,2 sekundit). Neuville langeb seitsmendaks ning jääb maha 11,3 sekundiga.

4. kiiruskatse (18,35 km): Seekord on mees omaette klassist Mikkelsen, kes on teist aega näidanud Esapekka Lappist kiirem lausa 7,4 sekundit. Norralasele järgnenud meeste vahed on väikesed, Tänaku üheksasekundiline kaotus andis talle katsel viienda koha. Eestlane on hommikuste katsete ajal ralliraadiole rääkinud, et tingimused on keerulised. Mõnes kohas sajab vihma ja on seetõttu libe, teises on oodatust sootuks palavam.

Mikkelseni kiire minek tõstab ta 4,8 sekundise vahega ka ralli üldliidriks, kolmandana järgneb Tänakule Ogier, kes jääb eestlasest omakorda maha neli sekundit. Ralli on aga läbi Dani Sordo jaoks, kes pääses koos kaardilugejaga raskest väljasõidust vigastusteta.

5. kiiruskatse (9,27 km): Päeva neljandal kiiruskatsel oli ka neljas erinev võitja, kui Thierry Neuville edestas Sebastien Ogier'd vaid 0,3 sekundiga. Tänak oli kolmas, jäädes belglasest maha 2,8 sekundit. Õnnetu oli katse soomlase Jari-Matti Latvala jaoks, kes sõitis teelt välja ning kaotas katse finišis liidritele juba poolteist minutit.

Õhtustele katsetele saab liidrina vastu minna Mikkelsen, kelle edu Tänaku ees kahanes eestlasest veidi aeglasema sõidu tõttu 4,1 sekundile. Ogier' kaotus norralasele on 5,6 sekundit, seejärel on vahed juba veidi suuremad - neljas mees Evans jääb Mikkelsenist maha 14,8 sekundit.

6. kiiruskatse (22 km): Tänak võttis teise katsevõidu, edestades Mikkelseni 3,2 ja Ogier’d 5,1 sekundiga.

"Tegelikult polnud väga hea, seal oli kitsas tagasipööre, tõmbasin käsipidurit, aga ei näinud välja ja sõitsin otse viinapuudesse. Mul oli õnne, et tagasi rajale sain. Kahetsen, et ei võtnud kõiki märja ilma rehve," ütles Tänak, kes sõitis kolme märja ilma rehvi ja ühe pehme rehviga.

Üldarvestuses vähendas Tänak vahe liidri Mikkelseniga vaid 0,9 sekundile, kolmandal kohal olev Ogier kaotab 7,5 sekundiga.

7. kiiruskatse (18,35 km): Tänak võttis teise järjestikuse katsevõidu, edestades Neuville’i 3,2 ja Ogier’d 3,3 sekundiga, Mikkelsen kaotas 5,4 sekundiga. Katse jättis pooleli Esapekka Lappi.

"Väga keeruline. Sõitsin rehvidel, mida pole varem kasutanud ja läks aega, et harjuda, aga lõpuks oli hea tunne. Oleksin ehk pidanud rohkem suruda, aga pärast eelmisel katsel juhtunut tahtsin nüüd vigadeta sõita," kommenteeris Tänak.

Üldarvestuses tõusis Tänak liidriks, Mikkelsen kaotab talle nüüd 4,5 sekundiga ja Ogier jääb maha 9,9 sekundiga.