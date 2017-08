Kiiruskatse võitnud Tänak tõusis Saksamaa ralli liidriks

2. kiiruskatse (9,27 km): Reedese võistluspäeva esimesel kiiruskatsel näitas kiireimat minekut hispaanlane Dani Sordo (Hyundai), kes edestas meeskonnakaaslasest belglast Thierry Neuville'i 1,7 sekundiga. Ott Tänak oli viies, jäädes Sordost maha 3,7 sekundiga. Neljakordne maailmameister Sebastien Ogier (Ford) sõitis teelt välja ning kaotas hispaanlasele viis sekundit.

Üldarvestuses langes Tänak Sordo järel teiseks ning kaotab talle 1,5 sekundiga. Neuville jääb Tänakust omakorda maha 0,4 sekundiga.

SS2: "Quite difficult to judge the braking points but other than that all okay." #WRC #ADACRallye pic.twitter.com/ldxBtE3KeK