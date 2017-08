Poja isast lahku läinud endine esireket võib US Openi vahele jätta

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

New Yorgis toimuv US Open algab 28. augustil. Azarenka jõudis finaali nii 2012. kui 2013. aastal, kui kaotas mõlemal korral Serena Williamsile.

"Keegi ei peaks valima lapse ja oma karjääri vahel, me oleme piisavalt tugevad, et mõlemaga hakkama saada. Ma olen optimistlik, et lähipäevil leiame Leo isaga lahenduse, mis lubaks meil kolmekesi reisida ning minul võistelda, aga esmatähtsalt - mis tagaks Leole mõlema vanema pideva kohalolu."

