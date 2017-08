TÄNA OTSE | Tabeliliider Flora võõrustab heas hoos Paidet

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Mängija Andre Frolov: "Roheliste rong on endiselt rööbastel. Paide tahab näidata, kus pidurid on. Tulge kõik staadionile!"

Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: "Meid ootab väga raske kohtumine. Ilmselgelt on Flora hetkel üks tugevamaid meeskondi liigas, seda tõestab ka tabeliseis. Meie plaan on mängida oma parimat jalgpalli!"

Viimases kahes liigamängus on Paidel olnud hea hoog, kui esmalt alistati kodus 3:1 Narva Trans ning seejärel oldi võõrsil 4:1 üle Viljandi Tulevikust. Flora pole senise hooaja jooksul ainsa meeskonnana pidanud kaotusvalu tundma, kui 24 vooruga on kogutud 20 võitu ja neli viiki.

Paide jaoks on tegemist raske pähkliga, kui viimasest kümnest omavahelisest kohtumisest on suudetud võit võtta vaid ühel korral, 2015. aastal. Viimati napsati pealinna meeskonnalt punkte eelmise aasta kevadel, kui tehti 1:1 viik.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel