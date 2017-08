Eesti korvpallinaiskonna peatreener: muutused on näha kahe aasta pärast

Naiste korvpallikoondise peatreener Janne Rits on viimased kuus nädalat koondisega kõva tööd teinud, lootus on pikapeale professionaalsust kasvatada. "Loomulikult me ei eelda, et muutus toimub kohe novembris," ütles Eesti naiskonna peatreener Janne Rits ETV spordisaatele. "Muutused on näha alles kahe aasta pärast."

Ettevalmistus käib eelkõige novembrikuiseid EM-i valikmänge silmas pidades, kui Eesti kohtub kodus Türgi ja võõrsil Valgevenega. "Tahaksime kohe avakohtumises Türgi saunale hästi vastu pidada," sõnas Rits. "Kindlasti innustaks noori, et nad endaga tööd teeksid ja kogenenumatest mängijatest maksimumi võtaksid."

Möödunud hooajal parimaks naismängijaks valitud Mailis Pokk on samuti lootusrikas. "Lähme endast parimat andma," tunnistas Pokk. "Treeningutel anname endast maksimumi, seda on näidanud ka need kuus trenni enne valikturniiri. Kõigil on suur motivatsioon ja tahe."

Ideid oma nägemuse ellu viimiseks Ritsil on. "Mõtteid on palju, aga need vajavad seedist," lausus Rits. "Oma mõtteid ei tahaks ma praegu välja öelda. Asjad peavad olema paberil, sest hakkab keegi vastutama ja nii tuleb ka tulemus."