Tänak: Saksamaal on palju asju, mis hakkavad rolli mängima

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Tänaku sõnul pole Saksa etapp nii kiire nagu eelnenud kruusarallid Soomes ja Poolas. Saarlane on oma seni parima tulemuse Saksa teedel välja sõitnud 2015. aastal, kui lõpetas kaheksandana. Ka sel korral loodab ta teenida korraliku punktilisa. "Tuleb teha õigeid rehvi- ja seadistusevalikuid," tõdes Tänak. "Siin on palju asju, mis hakkavad rolli mängima."

Hommikul sõidetud testikatsel ei toiminud Tänaku Ford nii, nagu pidanuks ja autot tuli kõvasti seadistada. WRC-sõitjad läbisid neljakilomeetrist katset vähemalt kolm korda ja teeolud muutusid selle jooksul drastiliselt. Tänak sai parimal läbimisel üheksanda aja. Ka ralli jooksul mängib ilmastik suurt rolli. "Testikatse oli üldse üks kõige hullemaid kaitseid," ütles Tänak ETV spordisaatele. "Kui homme on vihmavõimalus, siis see võib olusid keerulisemaks muuta, kuid kui ilm kuiv püsib, siis testikatse oli ekstreemne."

MM-sarjas on Ott Tänak üldarvestuses kolmandal kohal. Lisaks Saksamaa rallile on ees veel kolm etappi ja Tänak usub jätkuvalt, et suudab veel MM-tiitli võita.

