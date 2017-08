Naiste korvpallikoondis lendab reedel Hollandisse laagrisse ja turniirile

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Eesti koondist juhendab uues tsüklis Janne Rits. Teine treener on Toomas Annuk, kolmas Marko Parkonen. Füsioterapeut on Rainar Vahtrik ja üldfüüsise treener Indrek Ruut, mental coach Kristel Kiens ning manager Gerly Kostla.

Hollandisse sõidab vähendatud koosseis. Puudu on nii mõnigi põhimängija (ravi, muud põhjused), „ameriklased“ (Lass, Svilberg, Viirmaa) aga on juba Euroopa tolmu jalgelt pühkinud. Talendikamad noored (Reinvald, Vaino) aga lõpetasid äsja alles oma U18 EMi Iirimaal.

Neljapäeval toimus Siili Pallimängude Majas koondise avatud treening. Õnneks said kaamerad liikuva pildi masinasse ka Janne Ritsi ja Mailis Poki intervjuud, olgu et koos võttetiimi saabumisega kadus saalist elekter. Võibolla oli selles oma osa ka äikesel. Naiste trennis oli igatahes meeldival moel ligi 20 mängijat, meeleolu reipalt rõõmsatujuline ja samas töine.

Naiste koondis kogunes testideks ka juuni lõpus ja juuli alguses, et saada pilt naiste võimetest, füüsilisest valmisolekust, hetkeseisust. Esimese EM-valikmänguni on jäänud alla kolme kuu.

