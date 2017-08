Eesti noored golfimängijad kahte viimasesse ringi ei pääsenud

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Sel nädalavahetusel sõidetakse Saksamaa MM-ralli, kus stardis on ka Eesti ekipaaž Ott Tänak - Martin Järveoja (Ford). Neljapäeva hommikul sõidetud testikatsel said eestlased 9. koha.

Peatreeneri sõnul said koondislased sellelt võistluselt väga hea kogemuse. „Kõige olulisem võistlus, European Boys’ Team Championship Division 2, on tulemas juba kuu aja pärast Poolas“ sõnas Karvinen.

Eesti golfikoondise peatreeneri Timo Karvineni sõnul mängisid Eesti golfarid esimest korda sedavõrd suurel poiste rahvusvahelise võistlusel. „Oleme teinud head tööd, peame seda jätkama ja olema kannatlikud“. Samuti lisas ta, et suureks abiks on võistlemine kõrgema taseme mängudel.

