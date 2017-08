Rapla korvpallimeeskond hankis Lätist väärt täienduse

Ziedins, keda proovisime tulutult eelmisel hooajal alates oktoobrist kuni üleminekutähtaja lõpuni veebruaris Läti tippklubist endale saada, jõuab sel hooajal lõpuks ikkagi Raplasse, teatas klubi oma Facebooki kontol. Lisaks Läti liigale Champions League'is osalenud Ventspilsis kuulus mängija pigem varumeeste hulka, kuid on AVIS UTILITASE korvi all kindlasti põhitegija staatuses.

„Täpselt selline mängija, keda vajasime eelmine hooaeg ja vajame ka nüüd. Hea käega number neli, kes on ohtlik väljast, kuid kes on piisavalt tugev, et ka korvi all põhitsentrit asendada“, iseloomustas uut täiendust Rapla peatreener Aivar Kuusmaa.

Sellega on AVIS UTILITASEL jäänud vajadus kolmesekundi alas vaid tsentri järele.