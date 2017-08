Rio olümpiamängudel osalenud maratoonar Lily Luik stardib Suvejooksul

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Sel nädalavahetusel sõidetakse Saksamaa MM-ralli, kus stardis on ka Eesti ekipaaž Ott Tänak - Martin Järveoja (Ford). Neljapäeva hommikul sõidetud testikatsel said eestlased 9. koha.

5 km jooksul on liidritena stardis endine laskesuusataja Indrek Tobreluts ja endine maratonidistantsi Eesti Meistrivõistluste medaliomanik Mario Mustasaar. Kokku on oodata osalema ligikaudu 1700 spordisõpra.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel