Rait Ratasepp ujus 38 km 16,5 tunniga, ees ootab 1800 km rattasõitu

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Sel nädalavahetusel sõidetakse Saksamaa MM-ralli, kus stardis on ka Eesti ekipaaž Ott Tänak - Martin Järveoja (Ford). Neljapäeva hommikul sõidetud testikatsel said eestlased 9. koha.

"Kirjutasime tiimiga kava basseini äärde paberile üles, et nii neil kui mul oleks silme ees, kus mingi verstapost on läbitud. Treeningkava visualiseerimine oli üks viis, kuidas end pika ujumise juures motiveerida, sest sellise katsumuse juures ei tohi kunagi mõelda sellele, kui palju on ujuda jäänud, vaid sellele, palju oled juba teinud. Treeningkava tegemine aitas hoida sihti silme ees. Kui seda poleks olnud, siis ei kujuta ausalt öelda ette, kuidas ma selle enda jaoks lõpetanud oleksin," kommenteeris mees pressiteate vahendusel.

Ratasepp tõdes juba 15 km peal, et vesi on tema jaoks jahedamaks muutunud. Nii ujuski ta kogu ülejäänud distantsi põhimõtteliselt külmetades. Külmetust aitas leevendada pidev kuuma vee kalipso vahele valamine. Kui teised võistlejad vajasid ka oksepange, siis Ratasepa keha pidas sellele katsumusele muus mõttes väga hästi vastu.

