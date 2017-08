Teisest liigast alustav Viru Bull toob Juris Umbraško Rakverre tagasi

"Rääkisime temaga juba maikuus, kui oli õhus variant hakata mängima kõrgliigas. Kui juulikuus selgus, et Rakvere ikka ei ole korvpalliliidu juhatuse silmis kõrgliiga vääriline, saime uuesti kokku. Tema ja ka minu kui klubi eestvedaja mõtteis on pikemaajaline kui vaid ühe hooaja projekt," rääkis Defile Viru Bulli eestvedaja Arnu Lippasaar.

"Me ei komplekteeri meeskonda vanadest tegijatest, vaid enamus on kohalikud noored. On nii praegusi korvpallikooli kasvandikke kui ka neid, kes on juba töömeheikka jõudnud. Lisaks lubas Juris ise platsil abiks olla nii palju, kui ta suudab," lisas Lippasaar.