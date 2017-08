Tänak sai Saksamaa MM-ralli testikatsel 9. aja

4,09 km pikkusel testikatsel näitas kiireimat aega Thierry Neuville (Hyundai), kes sai kirja tulemuse 2.25,8. Tänak kaotas belglasele kuue sekundiga.

Tõsiseks võidusõiduks läheb Saksamaal juba neljapäeva õhtul, kui Eesti aja järgi kell 20:10 sõidetakse 2,05 km pikkune publikukatse. Reedel on kavas seitse kiiruskatset, millest esimene algab kell 10:23.

Taaskord on MM-rallit otsepildis kajastamas ka ERR, kui laupäeval toimub ülekanne 12. kiiruskatsest ERR-i spordiportaalis kell 13:00 ning pühapäeval algab sama kell ralli 21. ehk viimasest katsest ülekanne ETV2 ning ERR-i spordiportaalis.

Good morning from @ADACRallye where the crews are making their way to the Shakedown stage #WRC pic.twitter.com/Wq7A3K4LsB