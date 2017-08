Keity Meier tõmbas edukale hooajale joone alla

Eesti parim traielinaine, Tapalt pärit Keity Meier, võib selleks hooajaks reisivarustuse kõrvale panna, sest välismaised suurvõistlused on edukalt läbitud.

Nädalavahetusel saavutas Meier Põhjamaade meistrivõistlustel Norras 12 naise konkurentsis viienda koha. “Rajad olid selle hooaja ühed ägedamad, suurte tõusude ja astmetega. Hommikune vihm kastis kivid märjaks ja mõnel rajal oli väga keeruline pidamist leida. See oli midagi, mis mulle just sobis,” kõneles traielineiu pressiteate vahendusel.

“Esimene ring läks mul väga hästi. Teisel ringil hakkasin aja pärast põdema, sest liikumine oli aeglane ja osavõtjaid palju. Hakkasin muretsema, et ei mahu aega. Teine ring läkski kiirustamise tõttu rappa,” lisas Meier, kes end kolmandas ringis kõige paremast küljest näitas ja väga tubli tulemuse tegi. “Kahjuks ma ei suutnud viimase ringiga teisel ringil kogutud liigseid punkte korvata,” nentis ta.

Augusti algul saavutas Meier Euroopa meistrivõistlustel Itaalias elu parima tulemuse, neljanda koha. Poodiumikoht jäi napilt käeulatusest välja.

“Katsed olid kõigile rasked ja kuumus oli hull. Veidi pabistasin selle pärast, aga pidasin vastu,” rääkis piiga, kes Itaalia kuumalaines kulgenud võistlust üheks seni kõige raskemaks jõuprooviks peab. “Sellise temperatuuriga ei ole ma trennigi teinud. Kohanemine oli raske. Lühikese ajaga väsitas see 40 kraadi ära. Aga võistlus oli hea – traditsioonilist Keity Meieri lindilõhkumist ei olnud. Olen harjutanud lintide vahel sõitmist,” kõneles piiga naerdes ja selgitas, et rasked rajad olid ehitatud indoor-stiilis. Täpselt sellised, kus ta enamuse ajast harjutada on saanud.

“Poodiumikohast ei olnud üldse palju puudu. Tegin kaks väga totrat viga. Kukkusin ühel nullirajal lihtsalt ümber. Mõtlesin vist lilledest,” rääkis Meier. Kuumust aitas talutavamaks muuta võistlusriiete kastmine.

Euroopa meistrivõistluste viimasel katsel viskas väikese vimka Eesti traielinaise krampi läinud sidurikäsi. “Kahe kivi vahelt läbi pääsemiseks oli vaja ratas õigeks paigutada. Mõtlesin, kuidas ma sealt ebaõnnestumiseta pääsen. Lihtsalt keerasin gaasi ja kangutasin pärast katset näpud lahti.”

Lõppeva hooajaga jääb Keity Meier väga rahule. “Sain teha palju kvaliteetset trenni, võistluste tulemused olid head. Vägev on olnud, mulle on väga meeldinud. Natuke jääb kripeldama Lätis toimunud EM etapi ebaõnnestumine, mis röövis seatud eesmärgi jõuda EM-il viie parema hulka. Tuleb leppida kokkuvõttes 6. kohaga,” lausus just kodumaale naasnud tsiklinaine, kes nüüd koos tiimiga järgmise hooaja plaane hakkab tegema.

Suurt tänu avaldas Meier minder ja treener Kari Paajanenile ning kõikidele toetajatele.

“Praegu ei ole kõike täpselt paika pannud. Tahaksin maailmameistrivõistlusi veel sõita. Hetkel ei oska järgmise hooaja plaanidest täpsemalt rääkida. Pean veel mõtlema ja arutama,” jättis Meier tulevikus osas otsad lahti.

Sel hooajal on suuremad traielivõistlused läbi ning Meier saab hakata suvepuhkust nautima.