Liverpooli väravavaht: me ei saa kaitset parandada ründemängu arvelt

Liverpooli jalgpalliklubi belglasest puurivaht Simon Mignolet kinnitas Reutersi vahendusel, et klubis ollakse teadlikud vajadusest kaitseliini tööd parandada, kuid tema sõnul ei tohi see tulla loomuliku ründemängu arvelt.

Mignolet' ees seisev neljaliikmeline kaitseliin on hooaja alguses sattunud kõva kriitika alla, kui Inglismaa kõrgliigahooaja avamängus tehti Watfordiga 3:3 viik ning Meistrite liiga eelringi play-off mängus Hoffenheimi vastu lasti samuti üks värav sisse.

"Me saame mängida ainult ühes suunas ja see on edasi. Me teame, et me suudame alati väravaid lüüa," sõnas puurivaht Briti meediale. "Hoffenheimi vastu me näitasime juba korralikku kaitset. Standardolukordades kaitsesime hästi ning see ongi valdkond, kus peame veel palju õppima."

"Me pole pimedad. Meie loomulik mäng on ründav ning seetõttu peame seda hingestatud kaitsemänguga täiendama. Teame, et peame oma kaitset parandama, aga me ei saa seda teha rünnaku arvelt," lisas Mignolet.

Eesti koondise põhikeskkaitsja Ragnar Klavan on senises kahes ametlikus mängus pidanud leppima vahetusmehe rolliga.

Liverpool peab järgmise mängu sel laupäeval, kui koduplatsil kohtutakse Crystal Palace'i meeskonnaga.