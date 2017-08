Ilma roolivõimuta 180 km/h kurvi läbinud Östberg Saksamaal ei stardi

Norralane plaanis Saksamaa rallil osaleda WRC2 sarjas, kuid tema masina roolivõim ütles Poolas sõidetud Euroopa meistrivõistluste etapil ühes kiires kurvis ootamatult üles.

"Ilma võimenduseta läks rool peaaegu lukku ja ma suutsin suure vaevaga masina 180 km/h kiirusega kurvist välja maadelda," selgitas Östberg juhtunud portaalile autosport.com.

"Me masin on kaks generatsiooni vanem kui hetkel WRC2 sarjas sõitvad Fiestad. Me võime mehhaanika korda teha, aga tarkvaraprobleeme nii kiiresti ei lahenda. Me ei saaks olla 100% kindlad, et sarnast asja uuesti ei juhtu," lisas norralane.

Viimastel rallidel erinevaid kaardilugejaid katsetanud Östberg stardib järgmisena oktoobris toimuval Kataloonia MM-rallil.