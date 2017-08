Aadusaar esindab Eestit rahvusvahelisel Viking Challenge võistlusel

Kolme võistluseelse päeva jooksul on Aadusaar saanud väljakuga harjuda ning enesetunne enne starti on hea. "Väljak on küll vihma tõttu veidi märg ja üsna pikk, kuid samas on greenid heas korras," sõnas ta pressiteate vahendusel. Challenge Touril võistleb Aadusaar esimest korda.

Viking Challenge on neljapäevane löögimängu vormis võistlus, kus igal päeval mängitakse üks ring ehk 18 rada. Viimasele kahele ringile pääsevad mängima 60 parimat golfarit. Viking Challenge on Challenge Touri osavõistlus.

Tulemusi saab jälgida SIIT.