EM-il märaga võistlev Raag: täkud võivad hakata mõtlema kuust ja päikesest

Urmas Raagi ettevalmistus Euroopa meistrivõistlusteks hakkas pihta tegelikult juba kevadtalvel. Oma mõlema hobuse, mära Ibelle van de Grote Haarti ja täku Carlosega treenis ja võistles ta kevadel Itaalias, seejärel erineva raskusastmetega võistlustel Euroopas, et hobustele vajalikku võistluskogemust saada ning kohaliku Kesk-Euroopa liiga põhja regioonis juhipositsioonile tõusta.

"Kõige tähtsam oli saada EM-kvalifikatsioon, selle sain esimesel võistlusel kätte," sõnas Raag ERR-ile. "Siis tegin oma plaane ringi, püüdsin sõita ka võidu peale. Kui naasin meie liigasse, võtsin väga tõsiselt ette World Cup'id ja maailmakarikaetapid, et sealt maksimumpunkte saada."

Euroopa meistrivõistlustel Göteborgis astub Raag takistussõidus üles järgmisel kolmapäeval. Oma kahest hobusest valis ta EM-ile sõiduks kaasa Ibelle.

"Mul on kaks ägedat võrdväärset hobust ja võib-olla räägib Ibelle kasuks see, et Carlos on 10-aastane täkk. Täku probleem on see, et nad võivad vahetevahel hakata mõtlema muule kui võistlusele. Märaga on teinekord lihtsam, mära keskendub võib-olla sooritusele rohkem kui täkk, kes võib hakata mõtlema kuust ja päikesest."

Hobuse vorm on enne suurvõistlust hea ja Raagi sõnul loodetakse EM-il kordaläinud esitus teha.

"Kõige suurem eesmärk on pääseda lõppvõistlusele, see on põhiline," tõdes Raag.

Ratsutamise Euroopa meistrivõistlused algavad Göteborgis esmaspäeval, takistussõidu esimene sõit on kavas kolmapäeval, lõppvõistlus pühapäeval.