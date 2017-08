Talts: viimasele mängule on hea pingevabalt minna

Janar Talts, on nüüd süda rahul – eesmärk täidetud ja kõik tehtud? "Suvine eesmärk on täidetud. Viimasele mängule on hea pingevabalt minna, edasipääs on kindlustatud ja see oligi meie eesmärk."

Mis tänases mängus teisel poolajal otsustavaks sai? "Ma arvan, et võitlus. Kuulsin, et ründelauapallid olime võitnud päris suurelt (13:6 – toim.). Sellised pisikesed asjad otsustavad tasavägised mängud. Täna olime paremad."

Mis viimases mängus Kosovoga üldse kaalul on või mille peale seal üldse mängitakse? "Ma ei tea, kas esimesel ja teisel kohal on mingi vahe?" Ei ole. "Väga hea, siis ei olegi millegi peale mängida. Vaatame, käime ära, äkki treener annab mingid eriülesanded, eks varsti kuuleme."

Üks kamraad (Reinar Hallik) lõpetas täna, on see mängumeeste jaoks oluline, et saaks võitluskaaslase ilusti pensionile saadetud? "Kindlasti, nii palju aastaid on koos oldud, täna tegi ta enda kohta ulmelise mängu ka, ega ta isegi pole (kahte pealtpanekut) ammu näinud. Aga loomulikult on see suur asi, et niimoodi lõpetada – rahvas on saalis ja kindlasti on nii tal endal ka hea tunne."