Hallik viimasest kodumängust: korraks oli tunne, et pisar tuleb silma

See suur mäng on nüüd lõppenud, said sa sellise õhtu, nagu sa ise ette kujutasid? "Jah, sain," kinnitas Hallik ERR-ile. "Nagu Andres (Sõber - toim.) ütleb, oli mul tõesti vibra sees, ei saanud päeval sekunditki magada, kolmestest oli ka näha – ei saanud üldse sisse."

Nüüd, kui oled viimase kodumängu ära mänginud - kui raske tunne on sportlase jaoks see asi ära lõpetada? "On ikka raske. Kui vahepeal oli minut lõpuni, oli korraks selline tunne, et tuleb pisar silma. Õnneks tuli võidurõõm peale. Eks ta ikka emotsionaalne on, ei ole võib-olla veel kohale jõudnud, et see karjäär läbi on, aga nii ta on."

Kolmeseid sa meile täna ei pakkunud, aga kaks pealtpanekut... karjääris teist või kolmandat korda? "Kaks korda järjest – ma ei mäleta, kui 17 olin, siis vist panin. Arvuta ise, mitu aastat möödas on!" Nüüd siis lõpetasid sümboolselt? "Jah, kolmeseid on kõik näinud, pidin kontserdi andma – palun, pealtpanekuvõistlus!"