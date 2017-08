Hooaeg on lõppenud ka maailma üheksanda reketi jaoks

Nisihikori pidi sellel nädalal väljakule tulema US Openi eelturniiri Cincinnatis, kuid vigastas pühapäevasel treeningul rannet. "Kei servis ning tundis seejärel randmes valu," sõnas tema mänedžer. "On selge, et tal on paremas randmes kõõluserebend. Me otsustasime operatsiooni kahjuks, edasistele sammudele mõtleme järgnevatel nädalatel, kui paistetus on alanenud."

Enne Nishikorit tõmbasid vigastuste tõttu hooajale joone alla nii serblane Novak Djokovic kui šveitslane Stanislas Wawrinka, Cincinnati turniirist on loobunud ka Roger Federer, Miloš Raonic ning Andy Murray.