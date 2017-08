Froome tahab Vueltal ajalugu teha

“Mul on tänavuse Vuelta osas hea tunne,” vahendab portaal Rattauudised.ee Froome'i sõnu. “Arvan, et meil on Vuelta osas suurem eesmärk ja oleme rohkem sellele keskendunud. Me pole varem nii tugeva meeskonnaga läinud kui tänavu. Lähen võistlusele vastu enesekindlana. Minu jaoks on tegemist suure motivatsiooniga, sest kaasaja rattaspordis pole keegi sellega hakkama saanud. See on isegi suurem eesmärk kui ainult Touri üldvõidu püüdmine. Seega ei saa mu motivatsioon olla suurem.”

Froome’i abilisteks on Vueltal Wout Poels, Mikel Nieve, Diego Rosa, David Lopez, Gianni Moscon, Salvatore Puccio, Ian Stannard ja Christian Knees. Froome on sel hooajal võistelnud 48 päeva pluss mõned Touri-järgsed kriteeriumid. Eelmisel nädalavahetusel sõitis ta võidu Astanas.

“Vuelta eripäraseks on see, et see toimub pärast Girot ja Touri. Mõned ratturid on spetsiaalselt Vueltaks valmistunud ja nad on fantastilises vormis. Teistel on pikk hooaeg selja taga ning nende vorm on selline, nagu on. Kolmanda grupi moodustavad ratturid, kelle hooaeg pole kulgenud loodetud moel ja kes üritavad Vueltal midagi korda saata. Pole sugugi lihtne pärast Touri just vaimselt järgmisele suurtuurile keskenduda,” arutles Froome.