Dortmundi ründaja jääb kuuks ajaks platsilt eemale

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Hooajaeelsetes mängudes näitas 26-aastane sakslane head minekut ja klubi spordidirektor Michael Zorc kinnitas samuti, et mängija püüab teha hea hooaja. "Igatahes jäävad tal vahele avamängud eelmise koduklubi Wolfsburgi, Berliini Hertha, Freiburgi ja tõenäoliselt ka Kölni vastu," kinnitas Zorc, et Schürrlet ootab ees vigastuspaus.

