Ivanov langes Soomes konkurentsist

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Paarismängus teeb Ivanov kaasa koos Markus Kerneriga ja neil on kolmas asetus. Avaringis said nad 4:6, 6:3, 10:8 jagu soomlastest Niklas-Salminenist ja Otto Virtanenist ning jõudsid veerandfinaali, kus lähevad järgmiseni vastamisi kaksikvendade Kristofer ja Mattias Siimariga. Avaringis olid Siimarid 7:5, 6:4 üle soomlastest Ville-Petteri Ahtist ja Verneri Tuomist.

Üksikmängus on ainsa eestlasena võistlustulle jäänud Jürgen Zopp (ATP 350.), kel on turniiril 1. asetus.

