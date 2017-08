Räim: loodetavasti jääb mu nimi nüüd World Touri meeskondadele meelde

Denveris toimunud 120 kilomeetri pikkune etapp lõppes grupifinišiga, kus Räim näitas kõige teravamat jalga. Teise koha sai ameeriklane Travis McCabe (UnitedHealthcare Pro Cycling Team) ning kolmas oli mehhiklane Jose Rodriguez (Elevate – KHS Pro Cycling).

"Pidu ja pillerkaar. Ilmselt, kes seda loeb, see juba teab, milline oli viimase etapi lõpplahendus," kirjutas Räim enda Facebooki-küljel. "Plaan oli ikka sama vana ja hea. Säästa jalga finišiks, seekord klausliga, et ühelegi minu meeskonnakaaslasele pole antud luba jooksikute hulka proovida. Kaardid 100% minu peale. Selline asi lisab pingeid, aga neid tuleb osata taltsutada."

"Lasime jooksikud minema, ise nautisime pundis päikest. Esimesed kolm ringi olin pundi esimeses otsas, kuid siis avastasime Boiviniga, et sellel ringil on grupi lõpus palju kergem olla ja jalga hoida. Liikusime ettepoole alles kolm ringi enne lõppu," jätkas Räim. "Plaan finišis oli viimased kaks kurvi esimeste hulgas võtta. Eelviimases kurvis kaotasin lahtivedaja enda eest, kuid ei hakanud paanikat tekitama. Peale viimast kurvi lasin UHC sõitja endast mööda ja teadsin, et ta veab oma nobedat sprinterit lahti. Ta alustaski spurti, lasin tema taga veidi luuska ja siis alustasin enda finišit. Nägin, et itaallane tuleb paremalt ja peenelt sulgesin tema teed ja kõik oli reeglite piires."

"Ületades finišijoont esimesena, tabas mind hetkega kergendus. Raske oli kohe uskuda, et noppisin senise karjääri kõige mõjuvõimsama võidu. Vee erilisemaks teeb minu jaoks asjaolu, et joonel oli neli World Touri meeskonda. Loodetavasti jääb minu nimi neile nüüd paremini meelde," lisas Räim. "Müts maha ka tiimikaaslaste eest, kes nägid palju vaeva resultaadi nimel. Tänud kõigile, kes kaasa elasid ja õnne soovisid!"

Järgmisena võistleb Räim 22. ja 27. augustil Belgias.