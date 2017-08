Zidane: Realist ei lahku enam ükski mängija

Šveitslasest vanameister Roger Federer teatas esmaspäeval, et loobub mängimast äsja alanud Cincinnati tenniseturniiril, mis ühtlasi tähendab, et järgmises maailma meeste edetabelis kerkib esireketiks taas hispaanlane Rafael Nadal.

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Zidane on igati rahul praeguse valikuga, kuid tõdeb, et enne üleminekuakna lõppu võib alati midagi muutuda. "Tegutseme päev-päevalt. Olen väga õnnelik oma meeskonna ja mängijate üle. Kõik [praegustest mängijatest] jäävad paigale, kuid enne 31. augustit võib ka kõike juhtuda ning sinna ei saa ma midagi parata," rääkis legendaarne prantslane Reali kodulehele antud intervjuus.

Valitsev Hispaania meister on suvel lasknud minna kuuel mängijal, kelle hulgas näiteks ka James Rodriguez ja Alvaro Morata. Asemele on toodud vaid kaks uut nime: 19-aastane Theo Hernandez ja 21-aastane Dani Ceballos, vahendab Soccernet.ee .

