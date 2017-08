Cretu viimastest kontrollmängudest: poistel on väga konkreetsed ülesanded

Sel reedel, laupäeval ja pühapäeval saab Eesti rahvuskoondis kolmes mängus Hispaania vastu kontrollida oma valmisolekut sellesuviseks suurturniiriks.

EM-finaalturniiriks valmistuvad Eesti ja Hispaania asuvad värskes FIVB koondiste edetabelis kõrvuti – vastavalt 32. ja 33. kohal. Ka Hispaania osaleb 24. augustil Poolas algaval suurturniiril.

"Poistel on neis kolmes mängus väga konkreetsed ülesanded," ütles rahvuskoondise peatreener Gheorghe Cretu kontrollmängude eesmärke kommenteerides. "Tahan näha agressiivsust blokis ja kaitses, eriti olukordades, kus jääme vastase tugeva servi surve alla ja meie vastuvõtt pole ideaalne. Samuti on minu jaoks väga tähtis, et meeskond mängiks korralikult lõpuni n-ö tähtsad punktid – need on nii geimi lõppe otsustavad pallivahetused, aga ka kergelt üle tulnud pallid, mida vahel kipume veidi lohakalt lahendama," kirjeldas Cretu konkreetseid mänguelemente, millele treenerid viimases kolmes EM-finaalturniiri eelses mängus põhitähelepanu pööravad.

Eesti on sel hooajal Hispaaniaga kohtunud juba viiel korral. Vahetult enne mais Tallinnas toimunud MM-valikturniiri mängiti Kalevi spordihallis kolm kontrollmängu. Kolmest kaks võitis Eesti (3:1 ja 3:0), teise koosseisuga mängitud kolmanda kohtumise eestlased kaotasid 2:3.

18. juunil mängisid Eesti ja Hispaania Mehhikos Maailmaliiga 3. tugevusgrupi finaalis ja sellest duellist väljus Eesti võitjana skooriga 3:0.

Neljas võit tuli Belgias MM-i 3. ringi valikturniiril 20. juulil taas tulemusega 3:0. Kokkuvõttes on selle aasta omavaheliste mängude üldskoor Eesti rahvuskoondise kasuks 4:1.

Eesti – Hispaania mängude ajakava Tallinnas Tondiraba jäähallis:

Reedel, 18. augustil kell 18.30

Laupäeval, 19. augustil kell 18.30

Pühapäeval, 20. augustil kell 12.00

Mängud Tondiraba jäähallis on publikule avatud. Pilet maksab 5, sooduspilet üliõpilastele 3 eurot. 18-aastased ja nooremad ning pensionärid pääsevad saali tasuta.

Piletid müügil kohapeal.