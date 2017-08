Šarapova pääseb esimest korda pärast dopingukeeldu slämmiturniirile

Endine maailma esireket Maria Šarapova sai korraldajatelt vabapääsme US Openi põhiturniirile, see on venelannale esimene slämmiturniir pärast 15-kuulist dopingukeeldu.

Šarapova naasis keelu alt tänavu aprillis. Prantsusmaa lahtiste korraldajad otsustasid Šarapova vabapääsmeta jätta, Wimbledonis pääsenuks ta enda edetabelikohaga kvalifikatsiooni, kuid pidi vigastuse tõttu mängimisest loobuma.

"Ta on enda karistuse vastavalt antidopingureeglitele ära kandnud ja seetõttu ei arvestanud me seda vabapääsmete määramisel," ütles USA tenniseliidu (USTA) esindaja BBC-le. "Võttes arvesse varasemat praktikat, andsime vabapääsme US Openi võitjale, kes vajas wild card’i, et põhitabelisse pääseda. US Openi võitjatest on eelnevalt põhitabelisse vabapääsme saanud ka Martina Hingis, Lleyton Hewitt, Kim Clijsters ja Juan Martin del Potro."

"Lisaks oli Šarapova vabatahtlikult nõus USTA laagris rääkima noortele tennisistidele antidopinguprogrammist ja sellest, milline vastutus on igal mängijal endal reeglitest kinnipidamisel."

Šarapova vabanes aprillis dopingukeelu alt ja sai mängida vaid kolmel turniiril, kui pidi reievigastuse tõttu võistluspausi tegema. Praegu segab venelannat käevigastus, mille tõttu jättis ta pooleli Stanfordi turniiri ja loobus Cincinnati jõuproovist.

2016. aasta Austraalia lahtistel andis Šarapova positiivse dopinguproovi, põrudes meldooniumiga, mis oli 1. jaanuarist lisandunud keelatud ainete nimekirja. Šarapova sõnul oli ta aastaid tarvitanud südamerohtu, mis sisaldas meldooniumit ja ta polnud teadlik, et see lisati dopinguainete alla. Juunis määrati Šarapovale kaheaastane võistluskeeld, mille Rahvusvaheline Spordiarbitraaž lühendas 15 kuule.