UEFA superkarikafinaal toimub Tallinnas järgmise aasta 15. augustil

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

USA spordikanal ESPN kirjutas, et nende automaatse reitingu BPI alusel on algava NCAA üliõpilasliiga hooaja eel üllatuslikult favoriidiks Rauno Nurgeri kolledžimeeskond Wichita State Shockers.

"Eesti inimeste jaoks on kindlasti oluline teada, et UEFA superkarikafinaalis mängus olevat karikat ja lisaks ka UEFA Meistrite liiga ja UEFA Euroopa liiga karikat näidatakse eelnevalt erinevates Eesti linnades, kaasates üritustele meie noored jalgpallipoisid ja -tüdrukud. Selliselt jõuab suure üritusega seonduv melu vahetult võimalikult paljudeni," lausus Rei.

Eesti vabariigi 100. sünnipäeval on Tallinnas vastamisi UEFA Meistrite liiga ja UEFA Euroopa liiga valitsevad võitjad. Tegemist on Euroopa klubijalgpalli hooaja avalahinguga, millest vahendavad telepilti üle 200 riigi. Otseülekandes vaatab mängu ligi 50 miljonit inimest. Seoses UEFA Super Cupiga on Eestisse oodata tuhandeid turiste.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel