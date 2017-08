Reinar Hallik: luban ikka kolmesed, tule soojendusel vaata!

"Ma üritan sellele mitte mõelda, sest tähtis on see, et tuleks võit," ütles Hallik ETV spordisaatele. "Tahaksin kodupublikule hea emotsiooni pakkuda ja viimast korda tunda, et suurhall oleks rahvast täis."

Hallik on Eesti korvpallipublikut hullutanud kolmestega ja samas vaimus loodab mees koondisekarjääri ka lõpetada. "Luban ikka kolmesed, tule soojendusel vaata," sõnas ta ERR-i toimetajale enesekindlalt.