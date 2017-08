Tammeka kaitsja: meil oli raskusi palli hoidmisega

"1:1 on rabe seis, kuid lasime neil kiiresti 2:1 lüüa," ütles Tammeka kaitsja Kaarel Kiidron ERR-i spordiportaalile. "Teisel poolajal oli meil raskusi palli hoidmisega, Eesmärgiks oli tagant julgemalt mängida ning riskeerida, kuid 1:1 seisul jäime sellesse lõksu. Sellise tasemega meeskonna, nagu Levadia vastu, on nii raske, sest nad panevad vastase jooksma. Kui Levadia lõi oma ära, läks mäng lahtisemaks."

Turniiritabelis seitsmendat kohta hoidvat Tammekat lahutab viiendal positsioonil olevast Narva Transist üks punkt. "Nüüd ootab meid tähtis kuuemänguline seeria," sõnas Kiidron. "Meie eesmärgiks on viienda koha püüdmine."

Kiidron kiitis ka Tammeka staadionile tulnud publikut. "Meie sihiks on siduda toetajaid ja mängijate vanemaid klubiga, sest laiapõhjaline kogukond tagab edu," tõdes ta. "Lihtne on tuua klubisse suurte rahadega paariks aastaks välismängijaid, kuid mul on hea meel, et meie enda töö kannab vilja."