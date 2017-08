MMM-il pääsevad esmakordselt kihutama Eesti motokrossi ja enduro parimad

Tänavu 12. korda ja esmakordselt esmakordselt Järva-Jaanis toimuvad Mehaanikute ja sõprade mitteametlikud maailmameistrivõistlused (MMM) annavad võimaluse esmakordselt starti tulla ka need aktiivsed sõitjad, kelle mehaanikutele ja sõpradele see mõnus võistlus on mõeldud.

2. septembril on uue klassina MMM-il kavas Kunnid, kus saavad startida Eesti motokrossi meistrivõistluste MX1 ja MX2, TOP 200 A/B/C/D, Enduro E1,E2,E3, Seenior 40 +,Hobby ja juunior klassides sõitvad sõitjad. Tõsi, päris oma individuaalarvestust neil pole, Kunnide klassi arvestus käib meeskonna põhiselt (Kunnide klassi tulemus + MMM klassi sõitja tulemus). Parimat võimalust meeskonnatööks mehaaniku, sõbra ja aktiivse sõitja vahel annab välja mõelda ja kindlasti toob see klass rajale mitmeid põnevaid kooslusi.

Nii näiteks saab Martin Graumann, kes on üks vähestest, kui isegi mitte päris ainuke, kes on kõigil MMM'idel stardis olnud, endale tiimikaaslaseks Jüri Triisa. Korraldajatele on juba kuulda olnud veel ka teistest põnevatest tiimidest, kes spetsiaalselt selleks võistluseks ettevalmistusi teevad.

Teine uus klass on Murumunad. Tegu on siis Eestis väga populaarse murutraktorite võidusõiduga, kus starti saab põhimõtteliselt tulla igaüks, kellel murutraktor olemas. Ei maksa peljata, PRO klass, kus masinad tuunitud ja sõitjad suure kogemustega, sõidavad omas arvestuses, eraldi arvestus käib nii standardmasinate kui ka naissõitjate osas, seega, kui murutraktor on olemas, kruvige lõiketera alt ära ja suund Järva-Jaani krossiraja poole.

Põhirõhk nagu alati, on MMM'il põhiklassil ehk Open klassil, kus saavad võistelda ainult need sõitjad, kes ei ole 3 aasta jooksul osa võtnud mitte ühestki (kaasaarvatud hobikrossiliiga EHKK) motokrossi võistlusest. Kuna MMM'i vastu on huvi erinevates seltskondades väga suur, siis on kavas veel mitu klassi, et ikka kõik saaks oma sõidud tehtud. Kärnatajad on klass, kus saavad võistelda kõik sõitjad, kes kuuluvad EMFi TOP 200 sarja E-klassi nimekirja seisuga 01.august 2017. Samuti Enduro Uustulnukad, Algajad ja Veteran 50+. Naised on MMM'il alati au sees olnud ja neile on Naised Open klass, kus saavad sõita kõik naised, vahet pole, kas litsents on olemas või mitte. Ja võivad olla ka ringrajataustaga, naiste start on koos Kärnatajate klassiga. Samuti on MMM'i kavas kaks lasteklassi, esmalt need sõitjad, kes on vanuses kuni 9 eluaastat ja kellel ei ole litsentsi. Siia klassi ootavad korraldajad selliseid sõitjaid, kes ei ole osavõtnud veel mitte ühestki võistlusest. Vähe tummisem klass on 50cc Ässad, kus sõidavad need poisid ja tüdrukud, kes on kuni 9. aastased ja kellel on juba litsents olemas. Pitbike klassis saavad sõita kõik sõitjad, kasvõi Tanel Leok ja Antonio Cairoli, ainuke tingimus on soov startida.

Kindlasti on 1.-2. septembril korraldajatel veel palju üllatusi ja uudiseid pakkuda aga kõigest juba omal ajal. Reedel, 1. septembril on kavas tehniline kontroll ja registreerimine, viimast saab teha ka laupäeva hommikul. Lisaks on avatud toidutelk ja kõlab muusika, seega võib kohale tulla juba varem. Laupäev, 2. september on täis lõbusat võidusõitu, esimene start on kell 12.00, millele eelnevad treeningud.