Suurest kaotusseisust välja tulnud Eesti U-16 kaotas Hispaaniale

Mängu esimesel veerandil jäädi kaotusseisu, kuid mõttepausil tehti korrektuurid ning teine veerandaeg kulges juba hoopis võrdsemas taktis. Poolajale siirdusid meeskonnad siiski Hispaania koondise 29:17 juhtimisel.

Kolmas veerand meie poistele 23:12 ja viimasele veerandile siirduti vastaste minimaalses 41:40 eduseisus. Viimasel otsustaval neljandikul püsis hispaanlaste eduseis kolme kuni viie punkti piirimail. Leemet Loik tõi tabava viskega minut enne normaalaja lõppu Eesti veel kolme punkti kaugusele (57:54), kuid sellest ei piisanud. 59:54 võit ja veerandfinaalikoht Hispaaniale.

Koondise peatreener Gert Prants sõnas peale mängu: "Teada oli, et Hispaania on tugev vastane. Meil oli mänguks oma plaan. Alguses oli palju ebaõnne, mis ei soosinud nö usku, kuid kõik, kes mängu vaatasid, nägid, et poiste tahtmine on suur ja treenerina on mul selle üle väga hea meel. Kohamänge läheme mängima samuti maksimaalse häälestusega."

Kaspar Kitsing tõi üleplatsimehena 15 punkti ja võttis 6 lauapalli. Kerr Kriisa lisas 10 punkti ja 11 lauapalli. Vastaste resultatiivsem oli Santiago Aldama 13 silmaga.