Augustis 2018 toimub triatlon IRONMAN Tallinn

Täna Tallinnas Lennusadamas peetud pressikonverentsil ütles IRONMANI Põhjamaade piirkonna juht Thomas Veje Olsen, et Baltikumis on IRONMANI võistlustel palju potentsiaali ja Tallinna võistluse plaan on üks ambitsioonikamaid, mida ta on näinud. „Eestis suhtutakse sporti väga kirglikult ja me näeme, et see kandub üle ka triatlonile,“ sõnas Olsen. Tema hinnangul võib Tallinna IRONMANIST oodata silmapaistvat võistlust, seda enam, et maailmas on peale Tallinna veel ainult üks täispikk triatlon, mis toimub riigi pealinnas. „See on midagi erakordset – see on ainulaadne asukoht triatleetide jaoks.“

Võistluse peakorraldaja ja MTÜ Sportlik Eesti juhatuse esimees Ain-Alar Juhansoni kinnitusel alustati Tallinna IRONMANI kavandamist juba kaheksa aastat tagasi. „See on võistlus sportlastelt sportlastele ja võimalik ainult tänu kõigi osapoolte ühisele pingutusele“, lausus Juhanson. Ürituse korraldamisse panustavad ka Tallinna linn, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Kultuuriministeerium. Eesti Triatloni Liidu president Margus Lepik kutsus videotervituses kõiki partnereid appi, et valmistada IRONMAN Tallinna triatlon ette tipptasemel.

IRONMANI triatlon ehk täispikk triatlon tähendab 3,8 km ujumist, 180 km rattadistantsi ja 42,2 km maratonijooksu. Mitmepäevase triatlonifestivali ajakavva mahuvad muu hulgas veel heategevusjooks, lasteüritused, lühitriatlon ja rokk-kontsert. Võistlusele saab registreeruda alates 28. augustist 2017.

Tallinna võistluse toimumisest paari päeva eest teada saanud Marko Alberti sõnul on tema jaoks veel veidi ebareaalne, et selline võistlus tuleb tema kodulinnas. Raivo E. Tamm lausus samuti, et võttis hea meelega vastu kutse hakata pärast tänavust SiS IRONMAN 70.3 Otepää presented by Ferroline Groupi poolpika triatloni läbimist valmistuma täispikaks triatloniks Tallinnas.

MTÜ Sportlik Eesti on korraldanud 2016. ja 2017. a Baltikumi suurima triatlonifestivali Otepääl koos IRONMAN 70.3 triatloniga, mille osalenud võistlejad valisid 2016. aasta üheks kümnest parimast uuest IRONMANI võistlusest maailmas. Kolmanda IRONMAN 70.3 Otepää triatloni start antakse 16. juunil 2018.