Urmas Raag juhib Kesk-Euroopa MK-liiga põhja regiooni edetabelit

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

USA spordikanal ESPN kirjutas, et nende automaatse reitingu BPI alusel on algava NCAA üliõpilasliiga hooaja eel üllatuslikult favoriidiks Rauno Nurgeri kolledžimeeskond Wichita State Shockers.

Urmas Raag on kogunud väärtuslikke MK-punkte kolmelt etapilt. Mäletatavasti oli ta viies Peterburgis, neljas Zagares ning võttis GP teise koha eest MK-etapi võidupunktid Riiast. Kokku on Raagil 49 punkti, mis annab talle valgevenelase Vital Dziundzikau ees 11 punktise edu. Hetkel hoiab liiga kolmandat positsiooni venelane Aleksandr Belekhov, kellel punkte sarnaselt Dziundzukauga 38.

Peagi Rootsis Euroopa meistrivõistlustel startivale Eesti takistussõitjale Urmas Raagile on tänavune hooaeg olnud küllalti edukas, mille üheks tõestuseks on ka asjaolu, et Raag juhib hetkel takistussõidu Kesk-Euroopa MK-liiga põhja regiooni edetabelit.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel