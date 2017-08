Sillamäel on tulekul esimene ultrajooks ja maraton

Sillamäel on septembrikuu viimasel laupäeval esimest korda kavas kuue tunni jooks. Võistluse raames toimub ka maraton, kus lisaks individuaalarvestusele on võistkonnavõistlus kolmeliikmelistele tiimidele. Samal rajal on aasta hiljem kavas pidada 24 tunni jooks.

Sillamäe ultrajooks peetakse 30. septembril kahekilomeetrilisel asfaltkattega terviserajal. Samal rajal on selgunud Eesti karikavõitjad käimises, kevadel toimus seal Rukkilillejooks.

"Sillamäe terviserada pole kohalikud ilmaasjata omaks võtnud. See on mõnusalt lauge, kvaliteetse rajakattega. Samal ajal hubaselt puude vilus ja ka imelise merevaatega. Kui juba kuus tundi joosta, siis peab ilus olema," ütles Aet Kiisla, kes sai oma jooksukorralduse ristsed juulikuus toimunud Ida-Virumaa staadionimaratonil.

"Seekord testime rada, partnereid ja jooksuhuvilisi, et järgmise aasta 24 tunni jooksuks maksimaalselt kogemusi ammutada ja valmis olla. Arusaadav, et sellised distantsid pole tavalised, seetõttu on osavõtjaid oodata ka kaugemalt," lisas Kiisla, kelle sõnul on juba käesoleva aasta võistluse vastu huvi tuntud ka piiri tagant.

Lisaks ultrajooksjate „sprindidistantsile“ ehk kuue tunni jooksule on Sillamäel kavas maratonijooks, kus on arvestus ka kolmeliikmelistele võistkondadele. "Sillamäelt on võrsunud mitmed võimsad sportlased, sealhulgas ka kergejõustiklased. Kuue tunni jooksu planeerides oli kohalikelt spordientusiastidelt üllatav kuulda, et Sillamäel pole kunagi maratonijooksus võisteldud. Niisugune spordilinn väärib oma maratoni ja nii sai ka see distants võistluse kavva lülitatud," ütles Kiisla.

Lisaks kuue tunni jooksule ja maratonile on päevakavas kahe kilomeetri pikkune rahvajooks ja noortejooks. Registreerimine on alates sellest nädalast avatud SIIN.