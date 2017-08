VIDEO | Janek Õiglane "Vikerhommikus": vähemaga pole mõtet enam leppida

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

USA spordikanal ESPN kirjutas, et nende automaatse reitingu BPI alusel on algava NCAA üliõpilasliiga hooaja eel üllatuslikult favoriidiks Rauno Nurgeri kolledžimeeskond Wichita State Shockers.

Õiglane tõi Londonis tehtud kümnest alast eraldi esile kaks: "Esimese päeva lõpp oli minu jaoks ootamatu ja müstiline, kui jooksin (400 m jooksus) sekundiga isikliku rekordi. Teine oli odavise. See emotsionaalne laksakas, mis sealt tuli, on kirjeldamatu."

"Ma olen iga aasta muutunud võistlustel emotsionaalsemaks, sest ma tunnen, et see annab mulle juurde. Oleks olnud patt mitte kasutada sellist head publikut ära," selgitas Õiglane.

"Eks ma olen õnnelik olnud, aga samas, on ka mentaalselt ja füüsiliselt väsitav olnud. Natuke on vaja seedida ja tuleb puhata. Siis kestab rõõm pikemalt edasi," sõnas Õiglane intervjuu alustuseks.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel