Nurgeri ülikoolimeeskond on ESPN-i reitingu järgi suurim favoriit tiitlile

USA spordikanal ESPN kirjutas, et nende automaatse reitingu BPI alusel on algava NCAA üliõpilasliiga hooaja eel üllatuslikult favoriidiks Rauno Nurgeri kolledžimeeskond Wichita State Shockers.

Kuna ilmselt korvpalliväljakul Wichita State reaalselt favoriit siiski ei ole, siis pidas ESPN vajalikuks oma automaatse reitingu kujunemist täpsemalt selgitada.

Eelmise hooaja lõpetas Wichita State BPI reitingu järgi riigis 15. positsioonil ning uue hooaja esikoht tuleb neile tänu sellel, et sisuliselt kogu nende tiim jätkab samas koosseisus ka tänavu. Selle reitingu silmis on see väga kõva näitaja.

BPI arvestuses on eraldi kaitset ja rünnakut arvestades Wichita State NCAA meeskondade arvestuses mõlemal juhul neljandal kohal, mis kokku annab tabelis liidrikoha.

Wichita State'i reiting on 12,17, mis tähendab, et nad on keskmiselt 12,17 punkti paremad kui keskmine üliõpilastiim neutraalsel väljakul. BPI indeksit hakati arvutama hooajast 2007/08 ja loomulikult pole Shockers varem nii kõrge numbriga hooajale vastu läinud.