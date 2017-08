Dina Ellermann oma hobusest: ta annab hingest kõik ära, et rõõmu valmistada

Dina Ellermann võitis pühapäeval koos Landy's Akvarelliga kuuendat korda suvise Eesti meistritiitli. Järgmisel nädalal algavad Euroopa meistrivõistlused Göteborgis on aga teist masti võistlus, kus Ellermann tahaks eelkõige teha puhta esituse, et saavutada see tulemus, milleks on valmistutud.

"Euroopas on väga tugev konkurents. Seal esikümnesse saada, see võib juhtuda kunagi teiste hobustega. Ma olen väga tänulik oma hobuse üle, kuid ma annan reaalselt aru, et tema on Eestis sündinud ja kasvanud mitte üldse koolisõiduhobusena. Pigem on haruldus, et me oleme jõudnud nii kaugele. Ta annab hingest kõik ära, et meile sellist rõõmu valmistada," sõnas Ellermann ETV spordiuudistele.

Landy's Akvarell on juba kogenud ratsu, vanustki 14 aastat. Mis teeb temast hea koolisõitja?

"Innukus. Ta on väga suure südamega ja tahab mulle nii väga meeldida. Ta on suhteliselt "püssi" iseloomuga, pole üldse selline rahulik. Kui ta maha rahuneb ja aru saab, et kõik on hästi, siis ta tahab kõik endast anda," lisas Ellermann.

Koolisõitjad alustavad EM-il oma võistlusega järgmise nädala teisipäeval.