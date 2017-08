USA teenis Londonis 30 medalit, kokku nautis medalirõõmu 43 riiki

Maailmameistrivõistluste kõigi aegade edukamaks sportlaseks tõusis Allyson Felix, kelle võimas jooks tõi viimasel võistluspäeval USA naiskonnale kulla 4x400 meetri teatejooksus. 31-aastane ameeriklanna on nüüd võitnud MM-idelt kokku 16 medalit. Enamat pole kellelgi. Tema selja taga on Merlene Ottey ja Usain Bolt 14 medaliga.

Kuldmedaleid on Felixil ja Boldil aga võrdselt üksteist. Kui Londonis publikuga hüvasti jätnud Bolt riputab naelikud varna, siis Felix kavatseb joosta Tokyo olümpia-aasta lõpuni.

USA sportlased võitsid kokku Londonis 30 medalit, Keenia 11 ja MM-i edukuselt kolmandaks riigiks kerkinud Lõuna-Aafrika Vabariigi kergejõustiklased kuus medalit, sealhulgas kolm kulda. Viimase kulla tõi neile skandaalne Caster Semenya. 1500 m jooksus pronksi võtnud Semenya tuli kolmandat korda maailmameistriks 800 m jooksus, viies ülivõimsa lõpuga oma rekordi 1.55,16 peale.

"Kaks ringi joosta pole kunagi kerge, seekord lahenes kõik minu kasuks. Ma ei oodanud, et eriti just viimased sada meetrit nii lihtsaks kujuneb. Olin piisavalt tark, et enne MM-i kodus treenida ja tänan jumalat selle võidu eest," sõnas Semenya ERR-ile.

26-aastase vahe järel võideti naiste kettaheide üle 70 meetrise heitega. Kahekordne olümpiavõitja ja neljakordne Euroopa meister Sandra Perkovic Horvaatiast teenis 70.31-ga karjääri teise MM-kulla. Ta sooritas järjest neli kõrgeklassilist heidet, sest ei tahtnud korrata Rio olümpia närvikõdi, kus tal õnnestus kuld võtta vaid tänu ühele õnnestunud heitele.

"Ma ei soovinud seda taas kogeda ning tahtsin iga katsega heita ketta järjest kaugemale. Sain sellega hakkama ja olen väga õnnelik. Ja ma arenen veelgi, sest olen vaid 27-aastane. Usun, et järgmistel aastatel on mul veel nii palju võistlusi, et võin võita veel kuldmedaleid," kinnitas Perkovic.

Järgmiste maailmameistrivõistluste korraldaja Katari pealinna Doha kõige kõvem sportlane kõrgushüppaja Mutaz Essa Barshim teenis oma esimese suurvõistluste kulla, kui ületas kohe esimesel katsel kõrguse 2.35.



"Võiduhüpe polnud midagi erilist. Oli hea hüpe, kuid ei midagi erilist. Just selline hüpe, mida treener ootas," sõnas mees pärast võistlust.

MM-il osales 203 riiki ja punktabelis, kuhu läksid arvesse kohad esikaheksas, oli Eesti 50. ja põhjanaabrid soomlased 54. kohal. Tükikese Londoni olümpiastaadioni rajakattest kingituseks saanud Usain Bolti esindatav Jamaika kaheksas - nende saagiks jäi neli medalit.